В Минобороны РФ рассказали о ситуации на фронте к 1 мая

1 мая 2026 года обстановка на фронте остается напряженной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские войска освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. За прошедшую неделю армия России провела шесть ударов возмездия по ключевым объектам украинской оборонной промышленности, топливно-энергетического комплекса и Вооруженных сил Украины.

Согласно данным, предоставленным российскими военными, дежурные средства ПВО сбили 141 украинский беспилотный летательный аппарат за ночь. В то же время, украинские силы потеряли 8010 военнослужащих и 2628 беспилотников за последнюю неделю.

С 1 по 30 апреля под контроль ВС России перешли 18 населенных пунктов. В условиях нехватки личного состава ВСУ начали вербовать наемников, в том числе колумбийцев, чтобы восполнить потери на фронте.

Кроме того, пленный военнослужащий ВСУ сообщил изданию о критической ситуации с обеспечением солдат продовольствием и водой, что привело к крайним мерам, таким как употребление мочи на передовой.