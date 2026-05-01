В мае вступают в силу новые меры поддержки многодетных семей и участников СВО

Для многодетных семей — пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится даже при небольшом увеличении доходов. Мера коснется более 231 тысячи человек. Также введены дополнительные меры поддержки участников СВО и их близких: бесплатный проезд к раненым, квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов, защита доходов инвалидов и ветеранов от взысканий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступают в силу в мае. Об этом сообщило издание «Известия».

По словам Володина, важно создавать условия для роста числа семей с детьми, так как от этого зависит будущее страны.