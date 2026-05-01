Умер Чурилов Дмитрий, доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин РГАТУ

Умер Чурилов Дмитрий Геннадьевич, доцента кафедры технологии материалов и технических систем в агропромышленном комплексе ФГБОУ ВО РГАТУ. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Отмечается, что Дмитрий Геннадьевич ушел из жизни 1 мая 2026 года в возрасте 38 лет.
В сообщении учреждения в соцсетях рассказали, что мужчина работал на протяжении более 10 лет в университете, начиная свою карьеру с должности ассистента и добившись звания доцента. Он был кандидатом технических наук и одним из ведущих ученых региона в области нанотехнологий и наноматериалов.
Дмитрий Чурилов проводил исследования в сфере микроудобрений и стимуляторов роста, а также восстановления и упрочнения деталей машин сельскохозяйственного назначения на основе нанопорошков металлов.
Церемония прощания состоится 3 мая 2026 года:
- 11:00 у дома по адресу: г. Рыбное, Дзержинского, 107;
- 12:00 в церкви Николая Чудотворца, г. Рыбное, Базарная ул., 27Б.