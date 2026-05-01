Трамп повысил до 25% пошлины на автомобили, произведенные в ЕС

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 мая, объявил о повышении импортных пошлин на автомобили и грузовики, произведенные в Европейском союзе, до 25%. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что это решение вступит в силу на следующей неделе и связано с тем, что, по словам Трампа, ЕС не выполняет условия торгового соглашения. В своем посте в соцсети Truth Social он выразил удовлетворение этим шагом и уточнил, что новые пошлины не будут касаться автомобилей, произведенных европейскими компаниями на территории США.

