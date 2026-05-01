Суд обязал Дирекцию дорог Рязанской области устранить колею на трассе в Касимовском районе

Касимовский межрайонный прокурор через суд добился признания незаконным бездействия ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что на участке региональной трассы не устранены дефекты в виде колейности на проезжей части и занижений обочины.

Ранее учреждение уже привлекали к штрафу по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», но нарушения не исправили.

Суд обязал ответчика в течение 12 месяцев привести дорогу в соответствие с ГОСТом. Решение вступило в законную силу.