Суд назначил жителю Рязанской области 4 года колонии за хранение наркотиков

Отмечается, что мужчина, ранее уже судимый за подобные преступления, в конце ноября 2025 года решил найти наркотики для личного употребления. Он отправился в лес недалеко от Касимова, где нашел тайник с запрещенным веществом и положил его содержимое в карман куртки. Однако вскоре его задержали полицейские, которые обнаружили наркотики во время досмотра. Суд признал Г. виновным и назначил ему наказание — 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Касимовский районный суд осудил местного жителя Г. за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

