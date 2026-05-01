Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа

Отмечается, что им прибавят индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные за 2025 год. Перерасчет, добавил депутат Алексей Говырин, сделают в беззаявительном порядке по взносам, перечисленным работодателем в Соцфонд. Однако увеличение ограничено — не более трех пенсионных коэффициентов. Других повышений выплат в ближайшее время не ожидается.