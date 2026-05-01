Рязанская область стала 2-ой среди регионов по росту вакансий для мангальщиков

Рязанская область стала одним из лидеров по росту предложения подработки для шашлычников и мангальщиков. Об этом пишут «Известия». Согласно данным «Авито Подработки», в первом квартале 2026 года количество вакансий в этой сфере увеличилось на 129% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На фоне общего роста предложений по стране на 28%, Рязанская область занимает второе место после Калужской области, где потребность в мангальщиках возросла на 139%. Также значительный рост наблюдается во Владимирской области — 106%. Эксперты связывают такой спрос с активизацией дачного сезона и увеличением числа мероприятий на открытом воздухе.

