Рязанцы пожаловались на мусорную свалку возле музея на улице Павлова

Очевидцы отмечают, что она образовалась в 20 метрах от дома-музея академика Павлова. По словам жителей, при обращении к компании «Эко-Теч», ведущей на этой улице работы, они получили ответ, что мусор оставлен не ими и убирать они его не будут. Также рязанцы добавили, что направляли обращение через госуслуги. В ответе от управления ЖКХ написали, что мусор убран. Однако, как уточняется, гора мусорных пакетов стала только больше. «Видимо это должно обрадовать туристов, которые приедут в город на майские праздники и захотят посетить музей Павлова», — добавили в сообщении.

Рязанцы пожаловались на мусорную свалку на улице Павлова. Об этом они сообщили в соцсетях.

Очевидцы отмечают, что она образовалась в 20 метрах от дома-музея академика Павлова.

По словам жителей, при обращении к компании «Эко-Теч», ведущей на этой улице работы, они получили ответ, что мусор оставлен не ими и убирать они его не будут.

Также рязанцы добавили, что направляли обращение через госуслуги. В ответе от управления ЖКХ написали, что мусор убран. Однако, как уточняется, гора мусорных пакетов стала только больше.

«Видимо это должно обрадовать туристов, которые приедут в город на майские праздники и захотят посетить музей Павлова», — добавили в сообщении.