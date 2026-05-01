Рязанцы попросили о помощи из-за аистов, которые вьют гнезда на столбах и крышах домов

В селе Льгово они свили гнездо прямо на столбе электропередач, а в селе Кораблино пара птиц осматривает искусственное гнездо на водонапорной башне. Местные жители обратились в «Рязанский дом белого аиста», чтобы те помогли договориться с энергетиками. За новым гнездом тем временем следит другой аист — он охраняет территорию.

Рязанцы попросили о помощи из-за аистов, которые вьют гнезда на столбах и крышах домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

