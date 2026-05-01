Рязанцам стал доступен датчик, контролирующий уровень вредных веществ

Рязанцам рассказали о возможности использовать народный датчик ГАНК-4М, сообщает общественная организация «ЭРА». Отмечается, что он стал доступен в онлайн-режиме на сайте Экомонитор62. «Вы в любой момент можете зайти, посмотреть его показатели», — сказано в посте. Датчик контролирует уровень вредных веществ, таких как акролеин, фенол, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и сероводород, превышение которых может угрожать здоровью. Рязанцам также объяснили, как пользоваться датчиком: следует зайти на сайт Экомонитор62, затем нажать кнопку «СВОДКА ГАНК» и выбрать интересующие показатели или даты. Датчик будет перемещаться по районам города, в данный момент он находится в ДП-6.

