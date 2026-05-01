Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха на природе в майские праздники

Важно не покупать мясо и продукты без сопроводительных документов и не брать с собой молочные изделия. Шашлык нужно жарить перед употреблением, следя за готовностью, чтобы избежать заболеваний. Рекомендуется также не брать салаты с майонезом и защищать еду от насекомых. В ведомстве напомнили и о личной гигиене: стоит мыть руки перед едой. Кроме того, рязанцам советуют использовать противоклещевые средства и носить светлую одежду для проверки на клещей, а также осматривать себя и домашних животных после возвращения.

Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха на природе в период майских праздников. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что важно не покупать мясо и другие продукты в местах нестационарной торговли без сопроводительных документов. Специалисты также посоветовали не брать с собой молочные продукты и кондитерские изделия с кремом, так как они могут стать источником микробов.

Кроме того, шашлык следует жарить непосредственно перед употреблением, тщательно следя за его готовностью. Недожаренное мясо может привести к желудочно-кишечным заболеваниям, тогда как пережаренное содержит канцерогенные вещества.

Также стоит избегать салатов с майонезом и защищать продукты от насекомых и грызунов. Не забывайте о правилах личной гигиены: мойте руки перед приготовлением и приемом пищи.

Помимо этого, рязанцам напоминают о профилактике клещевых инфекций. Перед выездом на природу рекомендуется использовать противоклещевые средства и выбирать одежду светлых тонов для легкой проверки на наличие клещей. После возвращения домой важно тщательно осмотреть себя и домашних животных.