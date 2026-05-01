Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха на природе в майские праздники

Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха на природе в период майских праздников. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве отметили, что важно не покупать мясо и другие продукты в местах нестационарной торговли без сопроводительных документов. Специалисты также посоветовали не брать с собой молочные продукты и кондитерские изделия с кремом, так как они могут стать источником микробов.
Кроме того, шашлык следует жарить непосредственно перед употреблением, тщательно следя за его готовностью. Недожаренное мясо может привести к желудочно-кишечным заболеваниям, тогда как пережаренное содержит канцерогенные вещества.
Также стоит избегать салатов с майонезом и защищать продукты от насекомых и грызунов. Не забывайте о правилах личной гигиены: мойте руки перед приготовлением и приемом пищи.
Помимо этого, рязанцам напоминают о профилактике клещевых инфекций. Перед выездом на природу рекомендуется использовать противоклещевые средства и выбирать одежду светлых тонов для легкой проверки на наличие клещей. После возвращения домой важно тщательно осмотреть себя и домашних животных.