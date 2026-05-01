Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с «повышением пенсии»

Схема начинается с того, что мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы и сообщает о «повышении пенсии», прося код из СМС для передачи данных в Пенсионный фонд. Это позволяет злоумышленнику получить доступ к личному кабинету жертвы. Затем жертве звонит «следователь ФСБ», утверждающий о попытках оформить кредит через личный кабинет, после чего «представитель ЦБ РФ» убеждает, что деньги на счетах являются государственными и их нужно отправить в офис для получения «протокола изъятия». Мошенники обещают вернуть средства, но предупреждают о секретности операции, что приводит к потере всех сбережений.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с «повышением пенсии». Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на депутата Госдумы от фракции «ЛДПР», зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам Панеша, схема начинается с того, что мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы. Он сообщает о «повышении пенсии» и просит код из СМС для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету жертвы на Госуслугах или в банке.

После этого жертве снова звонит «следователь ФСБ», который утверждает, что возникли попытки оформить кредит через личный кабинет банка. Затем к пенсионеру обращается «представитель ЦБ РФ», убеждающий его, что деньги на счетах являются государственными и их необходимо отправить в определенный офис для получения «протокола изъятия». Мошенники обещают вернуть средства, однако предупреждают о секретности операции, что в итоге приводит к потере всех сбережений пенсионера.

Панеш призвал граждан быть бдительными и не доверять подобным звонкам, а также сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.