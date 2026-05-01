ПВО за неделю сбила более 2600 украинских беспилотников
Также за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы и четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, силы Черноморского флота ликвидировали в акватории Черного моря 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
С 25 апреля по 1 мая средствами противовоздушной обороны уничтожены 2628 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
