Опрос: рязанцы готовы потратить на майские шашлыки в среднем 3100 рублей

По данным опроса SuperJob, 25% рязанцев планируют самостоятельно жарить шашлык на майские праздники, 3% пойдут в гости, а 7% совмещают оба варианта. При этом 45% опрошенных таких планов не имеют. Чаще всего у мангала стоят мужчины и люди старше 45 лет, а самую высокую активность проявляют семьи с детьми и граждане с доходом от 150 000 рублей. Самым популярным мясом стала свинина (43%), на втором месте — ассорти (25%), на третьем — курица (13%).

Средний бюджет на человека, включая мясо, овощи и напитки, составил 3100 рублей.