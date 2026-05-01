Нутрициолог назвала оптимальную порцию шашлыка — 200-300 граммов на человека

Семейный нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, что оптимальная порция шашлыка на одного человека составляет 200-300 граммов. Об этом сообщило издание РИА Новости.

При чувствительном желудочно-кишечном тракте лучше ограничиться 100 граммами. Специалист советует отказаться от алкоголя и десерта, а в качестве гарнира выбирать легкие некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень. Шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания.

Людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей стоит быть особенно осторожными, так как жирная пища может спровоцировать обострение.

Для облегчения пищеварения за несколько дней до праздников эксперт рекомендует пить больше воды и ограничить сладкое и жирное.