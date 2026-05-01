На 102-м году жизни скончался ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров

Сергей Иванович Невзоров родился 1 июля 1924 года. В 1942 году, в разгар Второй мировой войны, он дважды доставлял оружие и боеприпасы на Сталинградский фронт в составе колонны грузовиков. В январе 1943 года Невзоров был призван в Красную армию, где служил механиком-водителем танка Т-34. Он принял участие в танковом переходе через пустыню Гоби и в Маньчжурской наступательной операции. За свои боевые заслуги Невзорова наградили медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», а также орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. После окончания войны он продолжил трудовую деятельность, работая бурильщиком и начальником цеха.

В Саратове на 102-м году жизни скончался ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров. Об этом стало известно 1 мая из сообщения главы города Игоря Молчанова.

