Медведев указал на необходимость особого графика учебы для студенческих семей

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость создания особого графика учебы для студенческих семей, чтобы учебный процесс не мешал появлению детей. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что с 2025 года в России официально закреплен статус студенческой семьи, что позволит внедрить дополнительные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Медведев указал на существующий стереотип, согласно которому наличие детей несовместимо с учебой. Для изменения этого восприятия он предложил разработать специальный график обучения для студентов с детьми, что поможет создать более благоприятные условия для совмещения учебы и родительства.