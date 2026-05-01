Исследование: большинство россиян согласны на переработки только за деньги

89% из них согласны на переработки лишь за дополнительную оплату, 37% — ради личного интереса, 34% — ради карьерного роста, 33% — если работодатель даст отгулы. При этом 42% россиян относятся к переработкам негативно, а 36% из тех, кто работает сверхурочно, не получили никакой компенсации.

Опрос hh.ru и Группы Ренессанс страхование показал, что 63% жителей ЦФО готовы работать сверхурочно только при определенных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чаще всего перерабатывают жители Казани (52% несколько раз в неделю), Екатеринбурга (32%), Краснодара (29%), Челябинска (28%) и Нижнего Новгорода (27%).