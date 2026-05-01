Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днем Весны и Труда

Он отметил, что в регионе много людей, которые каждый день честно делают свое дело и двигают область вперед. По словам Малкова, именно из таких усилий складывается общий результат. «Пусть эти дни подарят силы, настроение и заряд энергии. Здоровья, благополучия и новых успехов!», — написал Малков в сообщении. Также он рассказал о субботнике с волонтерами «Единой России». Губернатор уточнил, что уборка проходила не на центральных улицах, а за городом, «где это нужнее». Глава региона добавил, что работа продолжится во дворах, парках, на улицах.

«Параллельно идут и большие проекты по благоустройству, но многое зависит от простых вещей: убирать и не мусорить, высаживать деревья, кустарники и цветы», — уточнил он.