Дорожные работы вызвали пробку на трассе М-5 в Рязанской области
По данным Яндекс. Карт, затруднено движение на участке в районе населенных пунктов Ивановское, Собчаково, Троица, Огородниково, Истье, Кирицы и Сушки. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут или выбирать пути объезда.
На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области из-за дорожных работ образовался затор.
Фото: Яндекс. Карты.