По данным независимой экспертизы, на полигоне превышены нормы по кадмию, меди, никелю и другим тяжелым металлам. Это привело к загрязнению реки, расположенной в 450 метрах от места слива, что создает угрозу попадания токсичных веществ в грунтовые воды, родники и колодцы.

Бастрыкин потребовал доклад о загрязнении почвы и реки тяжелыми металлами на незаконном полигоне в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В соцсетях появилась публикация о загрязнении окружающей среды из-за незаконного полигона, куда коммерческие организации сбрасывают отходы 1-2 класса опасности.

Следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского СУ Олегу Васильеву представить доклад о ходе расследования.

Фото: соцсети.