85-летний ветеран рязанского АПК получил награду «Михаил Скобелев»

Заслуженный работник сельского хозяйства России, бывший руководитель АО «Павловское» Рязанского округа Николай Семенович Шибаев отметил 85-летний юбилей. К этой дате он удостоен знака отличия губернатора Рязанской области «Михаил Скобелев» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие региона. Под его руководством предприятие внедряло современные технологии и повышало доходы. Также по его инициативе и при участии в селе Вышетравино был построен православный храм Казанской иконы Божией Матери.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза по Рязанской области.

Заслуженный работник сельского хозяйства России, бывший руководитель АО «Павловское» Рязанского округа Николай Семенович Шибаев отметил 85-летний юбилей. К этой дате он удостоен знака отличия губернатора Рязанской области «Михаил Скобелев» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие региона.

Под его руководством предприятие внедряло современные технологии и повышало доходы. Также по его инициативе и при участии в селе Вышетравино был построен православный храм Казанской иконы Божией Матери.