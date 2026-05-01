29 человек обследовали врачи ОКБ во время выезда в Рыбновскую РБ

Целью визита стало углубленное профилактическое консультирование пациентов по факторам риска развития неинфекционных заболеваний. Всего обследование прошли 29 человек. Им оценили функцию внешнего дыхания (спирометрию), содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (у курящих), а также состав тела — соотношение мышечной и жировой массы, уровень гидратации. Каждый пациент получил индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни, питанию и физической активности.

