Зеленский заявил, что готов к личной встрече в Путиным

Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным, если она пройдет не в Киеве или Москве. Украинский президент предложил организовать встречу на Ближнем Востоке, Европе, вили в США. При этом Зеленский подчеркнул, что не видит возможности для обсуждения территориальных уступок. По его словам, «не может быть и речи о передаче Донбасса», поскольку такой шаг создаст стратегические риски для Украины.

Зеленский заявил, что готов к личной встрече в Путиным. Об этом сообщает РБК.

