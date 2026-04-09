Зеленский заявил, что готов к личной встрече в Путиным
Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным, если она пройдет не в Киеве или Москве. Украинский президент предложил организовать встречу на Ближнем Востоке, Европе, вили в США. При этом Зеленский подчеркнул, что не видит возможности для обсуждения территориальных уступок. По его словам, «не может быть и речи о передаче Донбасса», поскольку такой шаг создаст стратегические риски для Украины.
