Юрист предупредил: за снятую шелуху с лука в магазинах могут оштрафовать на 500 рублей

Россиянам, которые снимают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф за порчу имущества. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин. По его словам, обдирание луковиц ухудшает их товарный вид и снижает реализуемость, поэтому такие действия могут расценить как причинение вреда магазину. При умышленной порче без значительного ущерба штраф составит от 300 до 500 рублей.

Россиянам, которые снимают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф за порчу имущества. Об этом «Известиям» рассказал юрист Сергей Жорин.

По его словам, обдирание луковиц ухудшает их товарный вид и снижает реализуемость, поэтому такие действия могут расценить как причинение вреда магазину. При умышленной порче без значительного ущерба штраф составит от 300 до 500 рублей.

