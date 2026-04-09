Власти объяснили, почему в Рязанской области не появится ещё один мост через Оку

В четверг, 9 апреля, зампред правительства Павел Супрун объяснили, почему в Рязанской области не появится ещё один мост через Оку в районе Спасска. Во время публичного отчета чиновнику пожаловались, что действующий понтонный мост часто не работает из-за погодных условий. «Приступить к строительству высоководного моста в районе Фатьяновки в настоящее время не представляется возможным. Причина в особой ценности этой территории», — пояснил заместитель губернатора.