Власти объяснили, почему в Рязанской области не появится ещё один мост через Оку
В четверг, 9 апреля, зампред правительства Павел Супрун объяснили, почему в Рязанской области не появится ещё один мост через Оку в районе Спасска. Во время публичного отчета чиновнику пожаловались, что действующий понтонный мост часто не работает из-за погодных условий. «Приступить к строительству высоководного моста в районе Фатьяновки в настоящее время не представляется возможным. Причина в особой ценности этой территории», — пояснил заместитель губернатора.
«Приступить к строительству высоководного моста в районе Фатьяновки в настоящее время не представляется возможным. Причина в особой ценности этой территории. Подъездные пути должны будут проходить по охранной зоне городища Старая Рязань. Это памятник федерального значения, часть нашей истории…," - пояснил заместитель губернатора.