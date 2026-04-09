В Варских под Рязанью откроют ветклинику и аптеку при кинологическом центре

В поселке Варские Рязанского округа при учебно-кинологическом центре планируют открыть ветеринарную клинику и аптеку. Центр работает с осени 2025 года на базе колледжа имени Комарова. Здесь обучают будущих кинологов, а также занимаются социализацией бездомных животных, которых передают из службы по контролю за безнадзорными животными. За время работы центра уже удалось пристроить в семьи нескольких собак.

В учреждении уже проводят вакцинацию животных и практические занятия для студентов.

В ближайшее время здесь начнут оказывать расширенные ветеринарные услуги, включая хирургические операции, а также откроют ветеринарную аптеку.

Фото: ТКР.