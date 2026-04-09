В Совфеде жестко отреагировали на слова Зеленского о встрече с Путиным

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в США или на Ближнем Востоке были охарактеризованы как «пиар-ход», не имеющий серьезных намерений. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Зеленский ранее заявил, что встреча с российским лидером может состояться в США или на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что не рассматривает проведение переговоров в Москве или Киеве. Однако Карасин отметил, что любые заявления украинского президента следует воспринимать с осторожностью. По его словам, Зеленский не является серьезным политиком и использует такие заявления для саморекламы.

«У нас есть соответствующие контакты на профессиональном уровне с американцами, и через них мы обсуждаем возможности двусторонних контактов. Это касается гуманитарных аспектов, политических вопросов и продолжения переговоров», — добавил сенатор. Он подчеркнул, что пока рано говорить о встрече на высшем уровне и призвал воспринимать подобные заявления спокойно.