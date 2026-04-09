В сквере имени Маргелова в Рязани провели работы по благоустройству

Сотрудники МБУ «УДТ» провели комплексное благоустройство сквера имени В. Ф. Маргелова. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе горадминистрации. Рабочие выполнили затирку швов между плитами на памятнике, посвященном воинам, заменили поврежденную пешеходную плитку, провели сварочный ремонт перил, а также обновили облицовку мемориала и покрасили постаменты. Кроме того, специалисты очистили территорию сквера от мусора и опавших листьев. В ближайшее время планируется мойка всего монумента.

Как отметили в мэрии, работы по поддержанию памятных мест продолжат.

Ранее сообщалось, что в Рязани начали проводить уборку мемориальных комплексов.