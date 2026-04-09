В Шилове владельцы сами снесли незаконные рекламные конструкции после предписаний

Владельцы, получив предписания, в оперативном порядке самостоятельно убрали большое количество таких объектов, выполнив требования закона о рекламе. Администрация напоминает: для установки рекламных конструкций нужно предварительно получить разрешение.