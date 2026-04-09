В Сасовском округе обсудили профилактику подростковой преступности

В Сасовском округе прошла встреча руководства полиции с директорами школ и ссузов. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе Денис Грибанов вместе с коллегами обсудил с педагогами профилактику правонарушений среди подростков, а также меры по предотвращению вовлечения молодежи в деструктивные сообщества. Участникам рассказали о признаках таких групп и способах раннего выявления подростков, попавших под их влияние.

«Совершение преступлений в подростковом возрасте ставит под угрозу поступление в вузы и закрывает путь в государственные структуры», — отметил Грибанов.

Также на встрече напомнили о важности антинаркотической профилактики и профориентационной работы, направленной на поступление выпускников в учебные заведения системы МВД.