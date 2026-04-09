В Санкт-Петербурге женщина убила мужа за то, что он перестал платить ипотеку

В Санкт-Петербурге женщина убила мужа за то, что он перестал платить ипотеку и начал развлекаться и гулять. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Месяц назад между 38-летней Галиной и 54-летним Антоном произошел конфликт. Девушка предъявила мужу претензии из-за отсутствия платежей. В один из дней в порыве злости Галина взяла на кухне нож и нанесла возлюбленному четыре удара в шею, затем оделась и вышла из квартиры, оставив тело в комнате. Убитого обнаружили накануне после жалоб соседей на сильный трупный запах. В результате возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге женщина убила мужа за то, что он перестал платить ипотеку и начал развлекаться и гулять. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Месяц назад между 38-летней Галиной и 54-летним Антоном произошел конфликт. Девушка предъявила мужу претензии из-за отсутствия платежей.

В один из дней в порыве злости Галина взяла на кухне нож и нанесла возлюбленному четыре удара в шею, затем оделась и вышла из квартиры, оставив тело в комнате. Убитого обнаружили накануне после жалоб соседей на сильный трупный запах.

В результате возбуждено уголовное дело.