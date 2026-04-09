В Рязанской области засняли ушастую сову

Отмечается, что ушастая сова сидит уже две недели на одном и том же дереве, на одной и той же ветке. Орнитолог РГУ имени С. А. Есенина Елена Фионина предположила, что это самец. Вероятно, он ежедневно занимает одно и то же место из‑за находящейся поблизости самки в гнезде, добавила специалист. Елена Фионина занесла координаты места обитания ушастой совы в базу учета всех птиц региона.

В Захарове засняли ушастую сову. Об этом 9 апреля сообщил ИД «Пресса».

Орнитолог уточнила, что в Захаровском округе можно встретить и других сов: серую неясыть, длиннохвостую неясыть, домового сыча, воробьиного сыча на зимовке и, возможно, болотную сову.