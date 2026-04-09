В Рязанской области выявили продажу семян, не внесенных в Госреестр

Сотрудники Россельхознадзора в первом квартале 2026 года обнаружили 15 нарушений при продаже семян в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Хозяйствующие субъекты торговали пакетированными семенами овощей, которые не допущены к использованию в России — среди них томат «Жрица», перец «Гордость России», огурец «Китайский холодоустойчивый» и морковь «Мо». Эти сорта отсутствуют в Государственном реестре, что нарушает законодательство о семеноводстве.

По всем фактам нарушителям объявили предостережения. Ведомство напомнило, что продавать можно только те семена, которые включены в официальный реестр.