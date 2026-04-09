В Рязанской области проконтролировали более 40 тысяч тонн кормов для животных

С начала года по 8 апреля Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проконтролировало на территории Рязанской области более 40 тысяч тонн кормов, кормовых добавок и фуражного зерна (пшеницы и кукурузы) для продуктивных животных. Основные объемы вывозили в Москву и Московскую область (свыше 15 тысяч тонн дробленой кукурузы и фуражной пшеницы), а также в Новосибирскую область (более 5,5 тысяч тонн кормовой кукурузы).

С начала года по 8 апреля Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проконтролировало на территории Рязанской области более 40 тысяч тонн кормов, кормовых добавок и фуражного зерна (пшеницы и кукурузы) для продуктивных животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Нарушений не выявили, на всю продукцию оформили ветеринарные документы.