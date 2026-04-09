В Рязани проверили воздух из-за жалоб жителей на запах

Жители микрорайона Недостоево пожаловались на неприятный запах, передвижная экологическая лаборатория провела исследования воздуха на улице Сельских Строителей, 3. Специалисты проверили воздух по 11 компонентам, включая оксиды азота и серы, сероводород, озон, аммиак, формальдегид, метан и фенол. Качество воздуха в микрорайоне контролируется круглосуточно в автоматическом режиме, результаты передают в надзорные органы.