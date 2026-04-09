В Рязани осудили женщину за попытку распространить наркотики

В Рязани осудили 35-летнюю женщину за попытку распространить наркотики. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что в период с марта по май 2025 года женщина бесконтактным способом купила у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, более 61 грамма запрещенных веществ.

Отмечается, что злоумышленница расфасовала наркотик на мелкие партии, которые планировала разместить в тайниках на территории областного центра, однако ее задержали полицейские.

Октябрьский райсуд Рязани вынес приговор по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).

Женщину лишили свободы на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.