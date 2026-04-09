В Рязани начали убирать поваленные деревья вдоль Солотчинского шоссе

Префект и руководитель отдела приступили к уборке территории городского леса вдоль Солотчинского шоссе в Солотче — удаляют поваленные деревья. Местных жителей приглашают присоединиться к инициативе, так как нужны дополнительные руки для распила и укладки веток.

Фото: префектура Солотчи.