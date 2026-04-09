В Рязани на Пасху увеличат количество автобусов до Богородского кладбища

12 апреля на маршруте № 2 «Вокзал Рязань-2 — кладбище Богородское» увеличат количество автобусов до восьми. Общественный транспорт будет ходить по следующему расписанию: Время отправления от вокзала Рязань-2: 06.10, 06.46, 06.57, 07.09, 07.19, 07.30, 07.40, 07.51, 08.01, 08.13, 08.24, 08.35, 08.46, 08.57, 09.08, 09.19, 09.30, 09.41, 09.52, 10.03, 10.14, 10.25, 10.36, 10.47, 10.59, 11.09, 11.21, 11.33, 11.45, 11.58, 12.13, 12.31, 12.51, 13.05, 13.20, 13.33, 13.45, 13.57, 14.09, 14.30, 14.41, 14.51, 15.03, 15.14, 15.37, 15.59, 16.30.

В Рязани на Пасху увеличат количество автобусов до Богородского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

12 апреля на маршруте № 2 «Вокзал Рязань-2 — кладбище Богородское» увеличат количество автобусов до восьми.

Общественный транспорт будет ходить по следующему расписанию:

Время отправления от вокзала Рязань-2: 06.10, 06.46, 06.57, 07.09, 07.19, 07.30, 07.40, 07.51, 08.01, 08.13, 08.24, 08.35, 08.46, 08.57, 09.08, 09.19, 09.30, 09.41, 09.52, 10.03, 10.14, 10.25, 10.36, 10.47, 10.59, 11.09, 11.21, 11.33, 11.45, 11.58, 12.13, 12.31, 12.51, 13.05, 13.20, 13.33, 13.45, 13.57, 14.09, 14.30, 14.41, 14.51, 15.03, 15.14, 15.37, 15.59, 16.30;

от Богородского кладбища: 06.51, 07.31, 07.42, 07.53, 08.04, 08.15, 08.26, 08.37, 08.48, 08.59, 09.10, 09.21, 09.32, 09.43, 09.54, 10.05, 10.16, 10.27, 10.39, 10.51, 11.03, 11.16, 11.31, 11.49, 12.09, 12.24, 12.38, 12.50, 13.02, 13.15, 13.27, 13.38, 13.48, 13.58, 14.08, 14.19, 14.31, 14.43, 14.55, 15.06, 15.17, 15.27, 15.37, 15.48, 16.03, 16,20, 16.45, 17.15.

Напомним, с 6 по 11 апреля на маршруте № 2 «Вокзал Рязань-2 — кладбище Богородское» увеличили количество автобусов до четырех.