В Рязани мужчина выжил после падения с высоты

49-летний рязанец, упавший с высоты 4-х метров, поступил в ОКБ с перелом позвонка с компрессией нервных структур. Отмечается, что пострадавший жаловался на сильную боль, слабость и онемение в ногах, а также нарушение функций тазовых органов. В день госпитализации пациента отправили на операцию, которая длилась около 4 часов. Врачи выполнили мужчине декомпрессию нервных структур (освобождение от костных отломков), установили металлоконструкции для стабилизации позвоночника и выполнили вертебропластику (укрепление позвонков специальным медицинским цементом). Сразу после операции пациент почувствовал улучшение движений в ногах. Отмечается, что уже через 11 дней после поступления мужчина покинул клинику на своих ногах.

