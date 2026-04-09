В Рязани группа иностранцев организовала производство контрафактного алкоголя

В Рязани завершилось расследование дела о преступной группе, производившей и продававшей контрафактный алкоголь. В мае 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности и Росгвардии остановили деятельность злоумышленников, возглавляемых 41-летним рязанцем. В группу входили его родственники и два гражданина Средней Азии, которые организовали производство фальсифицированного алкоголя в ангаре. Полиция изъяла 4455 бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 1 миллиона рублей, а также оборудование и автомобиль. Четверым участникам предъявлены обвинения в производстве и продаже алкоголя без маркировки, дело против пятого участника выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в суд.

В Рязани завершилось расследование дела о преступной группе, которая производила и продавала контрафактный алкоголь. Следственный отдел ОМВД по Железнодорожному району закончил работу над делом, возбужденным против участников этой группы.

В мае 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности и Росгвардии остановили деятельность злоумышленников. Группу возглавлял 41-летний рязанец, который собрал под своим руководством родственников и двух граждан Средней Азии. Они организовали производство фальсифицированного алкоголя в ангаре в промышленной зоне.

Процесс производства включал использование простого оборудования, и готовый алкоголь продавался под видом известных марок. Полиция изъяла 4455 бутылок контрафактного алкоголя на сумму 1 миллион 120 тысяч 507 рублей, а также оборудование и автомобиль.

Четверым участникам группы предъявлены обвинения в производстве и продаже алкоголя без маркировки. Дело против пятого участника выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.