В Рязани две УК отремонтировали кровлю и фасад по предписаниям инспекции

По предостережению жилищной инспекции управляющая организация ООО «УК ЦЕНТР» выполнила ремонт люка выхода на чердак и кровельного покрытия дома № 18 по улице Грибоедова. Кроме того, по результатам инспекционного визита другой управляющей компании — ООО «ЖИЛБЫТСЕРВИС» — выдано предписание выполнить работы по предотвращению разрушения кирпичной кладки между лоджиями квартир первого подъезда со стороны фасада на улице Советской Армии, дом № 8.

В Рязани две управляющие компании отремонтировали кровлю и фасад по предписаниям инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Фото: госжилинспекция Рязани.