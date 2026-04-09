В РПЦ заявили, что инопланетяне — это ангелы Божьи

Митрополит Илларион заявил, что инопланетяне существуют, и церковь давно распознала их присутствие. По его словам, они живут не на других планетах или в галактиках, а в ином измерении, причем совсем рядом с нами. Как пояснил священнослужитель, эти инопланетяне и есть ангелы Божьи.

