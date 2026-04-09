В России с июля станет обязательным заполнение ИНН при переводах через СБП

В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей. Об этом 9 апреля сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никиту Юркова.

Отмечается, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.

Соответствующая мера вводится для противодействия мошенничеству, заявил Юрков.

Он объяснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН — реквизит, который, сложно поменять физлицу.