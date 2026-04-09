В России предложили расширить налоговые вычеты для многодетных

В России предложили расширить налоговые вычеты на путевки в детские лагеря для многодетных семей. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, пишет «Российская газета».

Депутат направила соответствующий запрос в Минтруд. Она предложила предоставлять вычет на путевки в любые лагеря, включая загородные, дневные и палаточные, если они входят в официальный реестр организаций отдыха детей.

Кроме того, Горячева считает необходимым учитывать полную стоимость путевки — с расходами на проживание, питание и досуг, а не только на отдельные услуги. Также предлагается выделить этот вычет в отдельную категорию или увеличить общий лимит для многодетных семей.

Сейчас получить вычет можно только при наличии у лагеря образовательной или медицинской лицензии, причем он распространяется лишь на часть расходов.