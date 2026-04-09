В России могут увеличить штрафы за превышение скорости на электросамокатах

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости на электросамокатах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения ПДД на электросамокатах может быть принят в 2026 году.

Планируется, что штраф за превышение скорости составит 5 тысяч рублей, а за езду в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.

Также обсуждаются санкции за езду вдвоем.