В России могут увеличить штрафы за превышение скорости на электросамокатах
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости на электросамокатах. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения ПДД на электросамокатах может быть принят в 2026 году.
Планируется, что штраф за превышение скорости составит 5 тысяч рублей, а за езду в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.
Также обсуждаются санкции за езду вдвоем.