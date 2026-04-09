ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 066
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 424
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 460
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
3 121
Все публикации →
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В РГАТУ состоялась традиционная весенняя Ярмарка вакансий
В Рязанском государственном агротехнологическом университете (РГАТУ) прошла традиционная весенняя Ярмарка вакансий, организованная при поддержке Центра занятости населения Рязанской области. Это мероприятие стало отличной возможностью для студентов сделать первый шаг к своей будущей профессии и для работодателей — найти перспективных сотрудников. Ярмарку открыла и. о. проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Вера Конкина, которая подчеркнула важность данного события: «Учебные достижения — это база, но именно здесь, в живом общении с представителями предприятий, вы можете превратить знания в реальные карьерные возможности».

В Рязанском государственном агротехнологическом университете (РГАТУ) прошла традиционная весенняя Ярмарка вакансий, организованная при поддержке Центра занятости населения Рязанской области. Это мероприятие стало отличной возможностью для студентов сделать первый шаг к своей будущей профессии и для работодателей — найти перспективных сотрудников.

Ярмарку открыла и. о. проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Вера Конкина, которая подчеркнула важность данного события: «Учебные достижения — это база, но именно здесь, в живом общении с представителями предприятий, вы можете превратить знания в реальные карьерные возможности».

На ярмарке свои вакансии представили более 30 компаний из Рязанской и Московской областей, включая крупные сельскохозяйственные и промышленные организации, а также компании из финансовой и строительной сфер. Среди участников были представители ГК ООО «СПФО», ГК «ЭкоНива», АО «РНПК» и ООО «Агрокомплектация», которые провели презентации карьерных возможностей.

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на ярмарке были представлены вакансии 15 предприятий агропромышленного комплекса по программе «Работа ЗАГОРОДом». Проект направлен на развитие АПК России и достижение его технологической независимости, что позволит удовлетворить потребности в продуктах питания и укрепить позиции страны на международной арене.

Студенты имели возможность задать вопросы, получить советы по составлению резюме, узнать о заработной плате, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Работодатели представили актуальные вакансии и провели первичные собеседования.