В РГАТУ состоялась традиционная весенняя Ярмарка вакансий

В Рязанском государственном агротехнологическом университете (РГАТУ) прошла традиционная весенняя Ярмарка вакансий, организованная при поддержке Центра занятости населения Рязанской области. Это мероприятие стало отличной возможностью для студентов сделать первый шаг к своей будущей профессии и для работодателей — найти перспективных сотрудников. Ярмарку открыла и. о. проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Вера Конкина, которая подчеркнула важность данного события: «Учебные достижения — это база, но именно здесь, в живом общении с представителями предприятий, вы можете превратить знания в реальные карьерные возможности».

На ярмарке свои вакансии представили более 30 компаний из Рязанской и Московской областей, включая крупные сельскохозяйственные и промышленные организации, а также компании из финансовой и строительной сфер. Среди участников были представители ГК ООО «СПФО», ГК «ЭкоНива», АО «РНПК» и ООО «Агрокомплектация», которые провели презентации карьерных возможностей.

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на ярмарке были представлены вакансии 15 предприятий агропромышленного комплекса по программе «Работа ЗАГОРОДом». Проект направлен на развитие АПК России и достижение его технологической независимости, что позволит удовлетворить потребности в продуктах питания и укрепить позиции страны на международной арене.

Студенты имели возможность задать вопросы, получить советы по составлению резюме, узнать о заработной плате, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Работодатели представили актуальные вакансии и провели первичные собеседования.