В Пронске временно отключат воду для хлорирования

13 апреля с 9:00 в рабочем поселке Пронск будут проводить хлорирование системы холодного водоснабжения. Жителям рекомендуют временно не использовать воду из водопровода, так как для обеззараживания применяется активный хлор.

Об этом сообщили в администрации округа.

Жителям рекомендуют временно не использовать воду из водопровода, так как для обеззараживания применяется активный хлор.

МКП «Пронские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей за понимание.