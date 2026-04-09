В прокуратуре Старожиловского района предостерегли власти о подготовке к паводку

Прокуратура района взяла на контроль вопросы защиты прав граждан в паводкоопасный период 2026 года. Особое внимание уделяется населенным пунктам и улицам, которые могут оказаться отрезанными от больниц, школ и магазинов: деревням Бутырки, Кипки, Гулынки, улицам Запрудная-2 (деревня Соха), Садовая и Северная (село Истье), а также улице Конезаводской в Старожилове.

Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В связи с этим прокуратура предостерегла местные власти о необходимости своевременно мониторить обстановку, создать резерв ресурсов, провести берегоукрепительные и дноуглубительные работы, определить зоны затопления, создать противопаводковую комиссию, утвердить план мероприятий, назначить ответственных, оповещать население, подготовить эвакуацию и обеспечить готовность сил для ликвидации ЧС.